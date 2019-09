Man vast voor granaat bij moskeebestuurder

De politie heeft een 21-jarige man aangehouden op verdenking van het plaatsen van een handgranaat op de brievenbus van een bestuurslid van een moskee in Amsterdam-Oost.

Het explosief werd op 19 april ontdekt bij de woning in de Eerste Coehoornstraat. De recherche kwam de verdachte na uitgebreid onderzoek op het spoor. Hij is vorige week dinsdag in een penitentiaire inrichting aangehouden en inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De politie zegt nog bezig te zijn met het onderzoek naar het motief.