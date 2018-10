Man vast voor fraude met huurcontracten

Twintig gemeenten hebben aangifte gedaan tegen een 24-jarige man uit De Lier die wordt verdacht van fraude met huurcontracten. De Westlander is opgepakt en door de rechter-commissaris in Amsterdam in bewaring gesteld.

De man zou via een website inschrijfadressen met valse huurcontracten te koop te hebben aangeboden. Daarmee konden de klanten zich bij gemeenten inschrijven, maar ze konden niet gaan wonen op de adressen die in de huurcontracten werden genoemd.

De kopers wisten dat ze het adres alleen konden gebruiken voor inschrijving in de Basisregistratie Personen. Door die inschrijving hadden mensen met een vals huurcontract onder meer de mogelijkheid een reisdocument aan te vragen of toegang te krijgen tot voorzieningen. De kopers legden gemiddeld 350 euro neer voor een vals document.

Justitie onderzoekt hoeveel personen een contract van de man uit de Lier hebben gekocht.