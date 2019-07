Man vast voor dood 73-jarige Leeuwarder

Een 25-jarige man uit Leeuwarden is in zijn woonplaats opgepakt voor de dood van een 73-jarige stadgenoot. Het lichaam van het slachtoffer werd ruim twee weken geleden gevonden in diens woning aan de Prof. Mr. P.S. Gerbrandyweg in de Friese stad. De verdachte en het slachtoffer kenden elkaar, meldt de politie.

De verdachte werd dinsdag aangehouden. Na zijn arrestatie is huiszoeking gedaan in zijn woning.

Agenten vonden het lichaam van het slachtoffer nadat de politie een melding had gekregen van mensen die de situatie bij het huis niet vertrouwden. De man is door geweld om het leven gekomen.

Kamers in de woning worden verhuurd aan studenten, vooral van Chinese afkomst. De politie gaf eerder aan in contact te willen komen met mensen die in het verleden in het huis hebben gewoond.