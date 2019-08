Man vast voor bloemendiefstal begraafplaats

De politie in Den Helder heeft een 60-jarige man opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij de afgelopen maanden bloemen heeft gestolen van een begraafplaats. In mei en juli werden bloemen meegenomen van de rooms-katholieke begraafplaats aan de Jan Verfailleweg in Den Helder.

Beide keren sloeg de bloemendief twee keer op één dag toe en keerde hij terug kort nadat hij de begraafplaats met twee volle tassen bloemen had verlaten. In mei liep hij over meerdere graven heen.

Foto’s van de verdachte werden op Facebook geplaatst, waarna de politie enkele tips kreeg en hij werd aangehouden.