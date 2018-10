Man vast voor beschietingen coffeeshops Delft

De politie heeft woensdag een 26-jarige man uit Amsterdam aangehouden die betrokken zou zijn bij het beschieten van verschillende coffeeshops in de binnenstad van Delft. Daarbij werd zondagochtend 16 september geprobeerd twee coffeeshops onder vuur te nemen en werden uiteindelijk meerdere kogels afgevuurd op de coffeeshop aan de Breestraat.

Bij een poging eerder die ochtend om diezelfde coffeeshop onder vuur te nemen, weigerde het wapen van de schutter. Datzelfde gebeurde enige tijd later bij een coffeeshop aan de Peperstraat, aldus het Openbaar Ministerie (OM). De verdachte is aangehouden in Amsterdam, hij zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

In het centrum van Delft zijn dit jaar diverse schietincidenten geweest. Behalve de incidenten bij de twee coffeeshops, werd in augustus net buiten het centrum de crimineel Karel Pronk doodgeschoten. Dat gebeurde bij een koffietent aan het Kalverbos.

Maandagochtend schoten agenten op een vluchtende verdachte die met een wapen voor een coffeeshop in de Breestraat stond. In een ziekenhuis in Zoetermeer werd diezelfde ochtend een man met schotwonden binnengebracht. Deze 18-jarige inwoner van Zoetermeer overleed aan zijn verwondingen. Volgens het OM is het nog onduidelijk of er verband is met het incident in Delft.

Sinds maandag houdt de politie verscherpt toezicht in de binnenstad. Voor de veiligheid van de inwoners van Delft worden op verschillende plekken permanent bemande politieauto’s neergezet, aldus het OM.