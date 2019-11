Man vast voor bedreigen conducteur met mes

De politie heeft dinsdagmiddag in Breda een 19-jarige Spanjaard aangehouden voor het bedreigen van een conducteur met een mes. De verdachte was agressief geworden toen de conducteur hem uit de trein zette wegens het reizen zonder geldig vervoersbewijs.

Na het bedreigen van de conducteur fietste de Spanjaard weg. De politie hield hem kort daarna aan in de Emmastraat in Breda. Tijdens het fouilleren van de man bleek dat hij een aardappelmesje bij zich had. De politie heeft dat mesje in beslag genomen.