Man vast voor autobranden die familie troffen

Een 23-jarige man uit Hellevoetsluis is woensdag opgepakt voor vier autobranden. De eigenaren van de auto’s die in vlammen opgingen, zijn volgens de politie familie van elkaar. De branden woedden sinds september vorig jaar in Voorburg, Den Haag en Wassenaar.

Het motief voor de brandstichtingen is onbekend. In de woning van de verdachte vond de politie een jerrycan met brandbare vloeistof, een nep-handgranaat en een vuurwapen waarvan niet direct duidelijk was of het echt is of een replica.

De laatste brand uit de reeks was op 9 februari, in Wassenaar. Uitgebreid onderzoek leidde naar de man uit Hellevoetsluis, aldus de politie.