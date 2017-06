Man vast om zedendelict met 88-jarige vrouw

De politie heeft zaterdag een 31-jarige man uit Stiens aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een ernstig zedendelict in een seniorenflat in Leeuwarden. Een 88-jarige vrouw werd daarvan in augustus vorig jaar het slachtoffer.

De politie is uiteindelijk via een DNA-spoor bij de verdachte gekomen. In de landelijke databank, waar dagelijks nieuwe sporen binnenkomen, ontstond alsnog een match.

Het bejaarde slachtoffer belandde destijds met verwondingen enige tijd in een ziekenhuis. De vrouw heeft volgens de politie nog altijd fysiek en psychisch veel last van het misdrijf.

De avond van het gewelddadige incident in de flat aan de Europalaan werd al een 39-jarige man uit Leeuwarden aangehouden voor mogelijke betrokkenheid. Hij werd na verhoor heengezonden en is ook geen verdachte meer.