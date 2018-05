Man vast om schietpartij Rotterdam

De politie heeft een 44-jarige Rotterdammer aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij woensdagavond in de Rotterdamse wijk Beverwaard.

Door het incident op de Alerdincksingel raakte een 26-jarige Rotterdammer gewond: hij werd in zijn been geraakt. Hulpverleners die zich over het slachtoffer wilden ontfermen, werden daarbij gehinderd door omstanders. Volgens de politie bleven bekenden van het slachtoffer dicht bij de man staan. Een agent kreeg een klap op zijn kaak toen politiemensen de toeschouwers naar achteren duwden om hulpverleners meer ruimte te geven. De man die de klap uitdeelde is aangehouden wegens mishandeling.