Man vast om gewelddadig zedenmisdrijf

De politie heeft een achttienjarige Rotterdammer opgepakt voor het zeer gewelddadige zedenmisdrijf tegen een jonge vrouw in de Maasstad. Het slachtoffer raakte zwaargewond toen ze afgelopen zaterdag werd aangevallen in de Herman Bavinckstraat in de wijk Kralingen. Ze was ’s morgens vroeg op de fiets op weg naar huis.

De verdachte is dinsdagavond opgepakt. De politie kwam hem op het spoor aan de hand van een „summier signalement” en camerabeelden uit de omgeving.

„Hiermee maken we het leed van het slachtoffer niet minder, maar we hopen dat het haar in ieder geval helpt bij de verwerking”, aldus de onderzoeksleider over de aanhouding.

Regionale media meldden eerder dat de dader het slachtoffer verkrachtte en probeerde te wurgen. De politie heeft dat niet bevestigd.

Het slachtoffer werd na de aanval snel naar het ziekenhuis gebracht. Ze heeft een operatie ondergaan.