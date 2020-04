Man vast om dodelijk steekincident Oosterwolde

Een 33-jarige man uit Leeuwarden heeft zich maandagochtend bij de politie gemeld vanwege een fataal steekincident in Oosterwolde (Friesland).

Het slachtoffer is een 44-jarige man uit het Drentse Bovensmilde. Hij werd zaterdagmiddag gewond aangetroffen bij een tankstation aan de Venekoterweg in Oosterwolde. Ondanks inspanningen van de hulpdiensten overleed hij op weg naar het ziekenhuis.

De politie denkt dat het incident plaatsvond in een woning even verderop en dat de gewonde man probeerde te ontkomen in de richting van de Venekoterweg.