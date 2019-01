Man vast om betalen terreurgroep Al-Shabaab

Een 33-jarige man uit Amsterdam is deze week aangehouden op verdenking van het financieren van strijders van de islamitische terreurbeweging Al-Shabaab in West-Afrika. De arrestatie was dinsdag in zijn woning door de fiscale opsporingsdienst FIOD, zo maakte het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag bekend.

Al-Shabaab probeert met gebruik van veel geweld een islamitische staat te vestigen in Somalië. De Afrikaanse terreurgroep heeft in 2015 trouw gezworen aan Islamitische Staat (IS), die in Syrië en Irak actief is.

De FIOD stelde het onderzoek naar de Amsterdammer in naar aanleiding van informatie uit een ander strafrechtelijk onderzoek. De verdachte heeft mogelijk aan twee strijders geld overgemaakt, hoeveel is nog niet duidelijk, aldus het OM.

Tot nu toe hebben de FIOD en het OM in verschillende onderzoeken naar financiering van terreurgroepen tientallen personen als verdachte aangemerkt. Het gaat vaak om financiering van uitreizigers. Het is strafbaar om strijders te financieren, omdat daarmee gewelddaden worden ondersteund.