Man vast in Dominicaanse Republiek om drugs

Een 23-jarige Nederlander is opgepakt in de Dominicaanse Republiek omdat hij zes pakketjes met vermoedelijk cocaïne bij zich had. De politie van het Caribische land meldde dat de man is aangehouden op het vliegveld van Punta Cana, kort voordat hij het vliegtuig naar Amsterdam wilde nemen.

Medewerkers van de dienst drugsbestrijding vonden de pakketjes in de bagage van de man. Om hoeveel kilo drugs het gaat, is niet bekend. De politie onderzoekt of er inderdaad cocaïne in de pakketjes zat en of de Nederlander samenwerkte met anderen bij de vermoedelijke drugssmokkel.