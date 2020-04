Man van bijna 60 meter hoge schoorsteen gehaald

In de Gelderse plaats Ooij is een man op een bijna 60 meter hoge schoorsteen van een voormalig steenfabriek geklommen. De brandweer bracht hem in veiligheid. De man is overgedragen aan de crisisdienst.

De politie kreeg donderdagochtend om 06.15 uur een melding. Het duurde enkele uren voordat de man naar beneden gehaald kon worden. „Aanvankelijk probeerden we hem op eigen beweging naar beneden te halen, maar als dat niet werkt moet je mensen inschakelen die er verstand van hebben. Bovendien is de toren best hoog en moest er dus flink wat materieel gebruikt worden. Daarom duurde het wat langer”, aldus een woordvoerder van de politie.

Nieuwsgierige mensen werden door de politie op afstand gehouden.