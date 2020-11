Man van 71 mishandeld bij verkeersruzie Arnemuiden

In Arnemuiden (Zeeland) is een 71-jarige man uit Oost-Souburg zaterdagmiddag mishandeld tijdens een verkeersruzie. Een 28-jarige man uit Vlissingen is aangehouden.

Het conflict ontstond op de Van Cittersweg na een inhaalmanoeuvre waarbij de auto van de Vlissinger de bosschages schampte. Beide bestuurders stapten uit, waarna een schermutseling ontstond.

De Vlissinger gaf de oudere man meerdere vuistslagen tegen zijn hoofd en bespuugde hem. Een voorbijganger schoot te hulp en kwam tussenbeide.

Agenten hebben de 28-jarige man gearresteerd. Die schold de politiemensen uit en spuugde onderweg naar het cellencomplex het politievoertuig onder. Beide partijen hebben aangifte gedaan en de agenten hebben aangifte gedaan van belediging.