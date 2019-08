Man valt vier meter bij studentensociëteit

Een 21-jarige man is in de nacht van dinsdag op woensdag van vier meter hoogte gevallen bij het pand van de Delftsche Studenten Sociëteit Phoenix. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis vervoerd. Hij was aanspreekbaar, meldt een politiewoordvoerder.

Het voorval vond volgens de politiewoordvoerder plaats aan de Phoenixstraat. Op foto’s op Twitter is te zien dat hulpdiensten actief waren bij het pand van de sociëteit en dat een hoogwerker werd ingezet om het slachtoffer te helpen.

Bij de sociëteit was woensdagochtend niemand bereikbaar voor commentaar.