Een man is in het Gelderse Velddriel tijdens werkzaamheden van de kerktoren gevallen. Hij is volgens de politie op de tweede verdieping bij de klokkentoren terechtgekomen.

Een speciaal brandweerteam uit Rotterdam is opgeroepen om de man uit de toren te halen. Hij heeft bij zijn val verwondingen opgelopen. Het is niet bekend hoe ernstig die zijn.