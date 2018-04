Een man is in het Gelderse Velddriel tijdens werkzaamheden in de kerktoren gevallen. Hij kwam volgens de politie op de tweede verdieping van de toren terecht.

Een speciaal brandweerteam uit Rotterdam moest naar Velddriel komen om de man uit de toren te halen. Na zo’n twee uur kon hij uit de toren worden getild.

De man raakte gewond maar was wel bij kennis.