Man valt drie meter bij studentensociëteit

Een 21-jarige man is in de nacht van dinsdag op woensdag van een 3 meter hoge balustrade gevallen in het pand van de Delftsche Studenten Sociëteit Phoenix. Het slachtoffer raakte daarbij gewond, maar is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis, meldt de sociëteit.

Het voorval gebeurde op een feest tijdens de ontvangstweek van een nieuw academisch jaar. EHBO-personeel was daarbij aanwezig en kon de man direct eerste hulp verlenen. Hulpdiensten hebben een hoogwerker gebruikt om het slachtoffer te helpen. Het feest werd direct beëindigd.

Waardoor de man heeft kunnen vallen is niet bekend.