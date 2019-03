Man valt agenten aan met versterker

Een Tilburger is in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden wegens een poging tot zware mishandeling van twee agenten. Hij ging de agenten te lijf met een geluidsversterker.

De agenten waren eerder in de nacht naar de woning in de wijk Fatima gegaan omdat de 56-jarige man ernstige geluidsoverlast veroorzaakte met zijn muziekinstallatie. Hij kreeg een waarschuwing. Toen dat geen effect had, keerden de agenten terug naar het huis met een machtiging tot inbeslagname.

In de woning verzette de man zich daartegen. Hij pakte de versterker op en maakte er een slaande beweging mee in de richting van een van de agenten. Die sprong net op tijd weg en werd niet geraakt. Erna deed hij nog een poging richting de andere agent, maar dat mislukte ook.

De verdachte kon overmeesterd worden en is aangehouden.