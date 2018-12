Man uur lang gegijzeld in Hengelo

Een man is zaterdagavond in Hengelo ongeveer een uur lang gegijzeld. Toen hij na het boodschappen doen in zijn auto stapte, ging er een voor hem onbekende man op de passagiersstoel zitten. Deze man had een vuurwapen bij zich en dwong het slachtoffer rond te rijden, onder meer door de wijk Groot-Driene.

Tijdens de rit waren er meerdere stops. Bij een daarvan hebben het slachtoffer en de verdachte met elkaar gevochten. Waarschijnlijk is de verdachte op de Reviusstraat, vlak voor de kruising met de Laan van Driene, uitgestapt en gevlucht. Hij heeft de mobiele telefoon van het slachtoffer meegenomen.

De politie is nog op zoek naar de verdachte. De man komt mogelijk uit de Antillen, is tussen de 20 en 30 jaar oud en tussen de 1.70 en 1.80 meter lang.