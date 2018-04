Een 42-jarige man uit Zutphen zit vast op verdenking van ontucht met kinderen. De politie wil nog niet kwijt hoeveel slachtoffers er zijn en wat de man precies heeft gedaan. Het onderzoek is nog „in volle gang”, meldt de politie. Van de man is digitale apparatuur in beslag genomen.

Het onderzoek naar de man begon met een melding over „ongewenst gedrag richting kinderen”. Vooral vanwege de privacy van slachtoffers doet de politie vooralsnog geen verdere mededelingen over de zaak.