Door een verkeersongeval in Sevenum is donderdagavond een 24-jarige man uit Utrecht om het leven gekomen. Hij bestuurde een auto die rond 23.30 uur door nog onbekende oorzaak van de weg raakte en op de Kleefsedijk bij het Limburgse dorp tegen een boom botste.

De auto vloog vervolgens over de kop. De man overleed ter plaatse. Hij was de enige inzittende van de auto. Bij het ongeval waren geen andere verkeersdeelnemers betrokken. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is.