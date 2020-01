Man uit Uden zwaargewond na aanval door stier

Een 63-jarige man is zondagmiddag in het Noord-Brabantse Uden zwaargewond geraakt toen hij door een stier werd aangevallen. Volgens een politiewoordvoerder zou de stier hem hebben gespiest en enkele meters de lucht in hebben gegooid.

Volgens de politie was de man vermoedelijk aan het wandelen toen hij werd belaagd door de stier. Hulpdiensten rukten uit met twee ambulances en een traumahelikopter. Het slachtoffer is afgevoerd naar het ziekenhuis. Hoe het voorval heeft kunnen gebeuren, is onbekend.