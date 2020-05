Man uit Tilburg overleden door ongeval op A76 bij Geleen

Een 26-jarige man uit Tilburg is dinsdagochtend bij Geleen door een verkeersongeval om het leven gekomen. De man was bijrijder in een busje dat op de afrit over de kop vloog. Volgens de politie gebeurde het ongeluk rond 07.15 uur op de kruising van de A76 en de afrit Beek/Geleen.

Het busje waarin het slachtoffer zat, werd bestuurd door een 22-jarige man uit Vlijmen. De man verloor de macht over het stuur waardoor het busje over de kop rolde en met een klap op de A76 terechtkwam.

De bijrijder raakte bekneld en overleed niet veel later ter plaatse. De bestuurder raakte niet ernstig gewond. De politie hoort hem dinsdag over de toedracht van het ongeval.