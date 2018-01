Man uit Tiel vast om dode door woningbrand

De politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 21-jarige vrouw uit Buren. Op Twitter laat de politie weten dat het om een 46-jarige inwoner van Tiel gaat.

De jonge vrouw kwam in de nacht van de jaarwisseling om het leven door een brand in een appartementencomplex aan de Concorde in Buren. Daar wonen mensen met een beperking onder begeleiding. Ook de vrouw stond onder begeleiding.

Uit sectie op haar lichaam bleek dat de vrouw het slachtoffer van een misdrijf was geworden. Ook het hondje van de vrouw overleed door de brand.