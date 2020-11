De politie heeft dinsdagmorgen een 67-jarige man uit het Zeeuwse Poortvliet aangehouden voor zijn betrokkenheid bij een xtc-laboratorium in een schuur in zijn woonplaats. Door een explosie en brand in het verborgen xtc-lab kwamen in maart dit jaar 28 schapen om het leven.

De politie vond na de brand duizenden liters drugsafval, grondstoffen om verdovende middelen te maken en vier ketels waarin de synthetische drugs werden gemaakt.