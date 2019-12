Man uit Maasland vrijgesproken van doodslag vrouw

De 50-jarige Maurice R. uit Maasland is vrijgesproken van doodslag op zijn vrouw in juni 2017. De rechtbank in Den Haag stelt dat niet met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld hoe de vrouw het fatale letsel opliep en welke rol R. daarbij heeft gehad.

De vrouw werd ’s nachts met zware verwondingen bewusteloos op de overloop van haar huis gevonden en overleed een halve dag later. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden tien jaar cel, omdat het letsel volgens deskundigen niet alleen kan zijn ontstaan door een val van de trap, zoals R. beweerde. De vrouw is waarschijnlijk geslagen of met haar hoofd ergens tegenaan geslagen, stelden zij.

De rechtbank vindt het oordeel van de deskundigen niet eenduidig. „Een complexe val van de trap waarbij haar hoofd tegen de muur en de vloer aankwam, kan zeker niet worden uitgesloten.”