Man uit Klazienaveen vrijgelaten in ‘kofferbakmoordzaak’

De 28-jarige man uit Klazienaveen (Drenthe), die in september werd aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van Ralf Meinema in 2017, wordt vrijgelaten. Dat heeft een woordvoerster van het OM Noord-Nederland bevestigd naar aanleiding van een bericht van het Dagblad van het Noorden. De officier van justitie acht het niet langer noodzakelijk de man vast te houden. Hij is nog wel verdachte in de zogenoemde kofferbakmoordzaak, aldus het OM.

Het lichaam van de 31-jarige Meinema werd op 31 maart 2017 aangetroffen in de kofferbak van zijn eigen auto. Zijn oude Mercedes hing op dat moment deels in het Stieltjeskanaal, tussen Zandpol en Coevorden.

Begin oktober werd ook een 42-jarige man uit Emmen opgepakt. Zijn voorarrest is onlangs met drie maanden verlengd.

Familie en politie hebben geen idee door wie en waarom Meinema is omgebracht. De familie heeft een beloning van 100.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.