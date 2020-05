Man uit Hoorn probeert in te rijden op politieman

Een 38-jarige automobilist uit Hoorn heeft dinsdagavond in Zwaag geprobeerd in te rijden op een politieagent. Die kon net op tijd wegspringen en schoot vervolgens een van de banden van de auto lek. Daarna werd de chauffeur aangehouden.

Aan het incident ging een lange achtervolging vooraf. Agenten zagen de man rijden en wisten dat hij een rijontzegging had. De automobilist negeerde een stopteken en ging ervandoor. Toen de politie de man klemreed, stapte een van de agenten uit om die in zijn auto aan te spreken. Daarop reed de man echter achteruit en vervolgens vooruit in de richting van de agent.

Met een lekke band kon de man uit Hoorn nog een klein stukje verder rijden, maar daarna kwam zijn auto tot stilstand. Welke straf de automobilist krijgt, is nog niet duidelijk.