Een 31-jarige man uit het Drentse Hoogeveen is om het leven gekomen door een botsing net over de grens in Duitsland. In een bocht raakte hij van de weg af, waarna hij tegen een betonnen elektriciteitshuisje botste. Hij bezweek aan zijn verwondingen.

Het ongeluk gebeurde op het industrieterrein Europark, dat deels in Coevorden en deels in het Duitse Laar ligt.