Man ‘uit het niets’ gestoken in Schinveld, verdachten spoorloos

Een 59-jarige man is maandagavond „flink gewond” geraakt nadat hij in Schinveld (Limburg) „uit het niets in zijn zij werd gestoken”. Dat meldt de politie, die jacht maakt op twee verdachten die op een donkere scooter vluchtten. Het steekincident gebeurde in de buurt van de kerk in het dorp, dat bij de grens met Duitsland ligt.

Op het moment van de steekpartij was het slachtoffer onderweg naar huis. De man is met een flinke steekwond naar een ziekenhuis gebracht.

De politie zoekt getuigen die het incident hebben gezien.