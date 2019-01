Man uit Dongen vast om doodrijden „geel hesje”

Een 56-jarige man uit het Brabantse Dongen is zaterdagavond laat opgepakt, omdat hij met zijn vrachtwagen een demonstrant in een geel hesje zou hebben doodgereden. Dat gebeurde tijdens een demonstratie net over de grens bij Maastricht.

Volgens een woordvoerster van het Openbaar Ministerie in Luik zit de man vast in Nederland. België heeft gevraagd om overlevering van de man. Als hij daarmee instemt, is hij in de loop van volgende week in België. Als hij weigert, moet een rechter beslissen en duurt het iets langer.

Het slachtoffer was een 50-jarige actievoerder. Het ongeluk gebeurde tijdens een blokkade van de snelweg tussen Luik en Maastricht. Belgische media meldden op basis van voorlopige onderzoeksgegevens dat de demonstranten alleen vrachtwagens tegenhielden en personenauto’s door lieten rijden.

De Nederlandse chauffeur wilde mogelijk doorrijden in het rijtje met auto’s. Twee demonstranten wilden dat verhinderen. De VRT meldt dat een van hen de zijruit van de truck wilde inslaan met een sleutel. Daarop zou de bestuurder gas hebben gegeven en de demonstrant hebben aangereden. Justitie in België gaat er vooralsnog van uit dat hij dit opzettelijk deed. De chauffeur uit Dongen ging er vervolgens vandoor.

Op de plaats van de aanrijding lagen volgens de Belgische publieke omroep glasscherven.