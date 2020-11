Man uit Doetinchem opgepakt voor mishandeling in video

De politie heeft woensdag in Apeldoorn een 24-jarige man uit Doetinchem aangehouden voor poging tot zware mishandeling. De man was te zien in een video, vermoedelijk opgenomen in Schijndel, waarin iemand zwaar wordt mishandeld.

Volgens het Eindhovens Dagblad is de man manager van een uitzendbureau en slaat hij op de video, die enkele weken geleden rondging op sociale media, een Roemeense arbeidsmigrant in elkaar. De politie kon dat woensdag niet bevestigen.

Op de website van het uitzendbureau waar de man volgens de krant manager was, is een verklaring verschenen over het geweld in de video. Daarin staat dat het incident een „privékarakter” had. Ook valt te lezen dat de „betreffende leidinggevende” naar aanleiding van de video is ontslagen. „Omdat we van dit incident willen leren, zullen we dit gebruiken tijdens trainingen/cursussen voor leidinggevenden”, aldus de verklaring.

De man zit vast en wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.