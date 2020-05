Man uit Den Haag aangehouden voor oplichting met mondkapjes

De FIOD heeft vrijdag een 48-jarige man uit Den Haag aangehouden op verdenking van oplichting met mondkapjes. Volgens de FIOD lichtte hij buitenlandse bedrijven op voor ruim 95.000 euro door bestelde mondkapjes na betaling niet te leveren.

Tijdens doorzoekingen in twee woningen in Den Haag is beslag gelegd op administratie. Daarbij werd ook een handelsvoorraad verdovende middelen gevonden, die is overgedragen aan de politie.

De verdachte heeft een uitkering en staat bij de Belastingdienst niet bekend als ondernemer. Uit het onderzoek van de FIOD blijkt dat de man in korte tijd grote bedragen geld pinde. Op een klein deel van het geld is beslag gelegd.