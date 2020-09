De politie heeft zaterdagmiddag een zwaargewonde man aangetroffen in een huis in de Schoolstraat in Coevorden. De 35-jarige man is naar het ziekenhuis gebracht. De politie gaat er vanuit dat hij het slachtoffer is geworden van een misdrijf.

Het is onduidelijk wat zich in het huis heeft afgespeeld. Recherche en de forensische opsporing doen onderzoek. Ook is er een buurtonderzoek gehouden.