Een 57-jarige man uit Brunssum (Limburg ) is donderdagavond overleden aan de verwondingen die hij had opgelopen door een val met zijn scooter. Bij het ongeval was geen ander voertuig betrokken, meldde de politie vrijdag.

De man reed omstreeks 23.00 uur over de Merkelbeekerstraat in zijn woonplaats toen hij door onbekende oorzaak ten val kwam.

Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis van Maastricht vervoerd. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden.