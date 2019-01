Een 22-jarige inwoner van Breukelen is zondagochtend om het leven gekomen door een ongeluk op de provinciale weg N402 in de provincie Utrecht. Hij zat in een auto die op zijn kop in een sloot terechtkwam. De man kon nog wel uit het voertuig worden gehaald, maar overleed later in het ziekenhuis.

De bestuurder van de auto, een 30-jarige man uit Breukelen, moest nadat hij uit het water was gehaald ook naar het ziekenhuis. Hij is aangehouden in het kader van het onderzoek.