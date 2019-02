Man uit Breda aangehouden voor bedreiging

De politie heeft zondagmiddag in Breda een 44-jarige man uit die plaats aangehouden die eerder op de dag op een camping in Chaam een 39-jarige man met een vuurwapen zou hebben bedreigd. Het gaat vermoedelijk om een langer lopend conflict in de relationele sfeer.

Aan het eind van de ochtend kreeg de politie een melding dat er bij de ingang van de camping gedreigd was met een vuurwapen. De twee mannen hadden recent ook al een ernstig conflict met elkaar gehad. Na een zoektocht in Breda kon de 44-jarige man later in de middag op de Zuilenstraat in Breda worden aangehouden. In zijn auto vond de politie „een op een vuurwapen gelijkend voorwerp”.

De recherche onderzoekt het incident.