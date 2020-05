De automobilist die zaterdagavond om het leven is gekomen door een verkeersongeluk in het Brabantse Erp is een 34-jarige man uit het nabijgelegen Boekel. De bestuurder reed op het Hurkske rond 20.30 uur met zijn auto tegen een boom.

Hulpdiensten werden nog opgeroepen, maar het slachtoffer overleed ter plaatse. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.