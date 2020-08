BEST(ANP) - Een 22-jarige inwoner van het Brabantse Best is zaterdagavond rond 21.30 uur in zijn woonplaats met zijn auto verongelukt.

Volgens de politie gebeurde het ongeluk op de Sonseweg in Best en waren er geen anderen bij betrokken; de bestuurder was de enige inzittende van de auto.

Ondanks de inzet van de hulpdiensten en de traumahelikopter mocht hulp niet meer baten.