Man trapt peuter onderuit

Een ongeveer 50-jarige man heeft maandagochtend in Rosmalen zomaar een tweejarig jongetje in de rug getrapt. De politie is nog op zoek naar de man.

Het gebeurde toen de moeder even stil stond met haar zoontje, omdat ze bij een supermarkt wilde oversteken naar de parkeerplaats. De man had net zijn fiets neergezet bij de supermarkt, toen hij zonder enige aanleiding het kind in de rug trapte. Het jongetje viel op straat. De man fietste daarop weg.

Ambulancepersoneel heeft het kind behandeld aan een lichte verwonding aan zijn rug.