Man stierf natuurlijke dood na achtervolging

De 68-jarige Eindhovenaar die vrijdagochtend na een achtervolging door de politie dood werd gevonden in het Limburgse Ospel is een natuurlijke dood gestorven. Dat zei de politie zaterdag na onderzoek.

De politie gaat ervan uit dat de man in de auto zat die werd achtervolgd door agenten vanuit Noord-Brabant en daarbij in een greppel belandde. De Eindhovenaar werd gevonden op zo’n 150 meter afstand van de auto.

Volgens de agenten zaten ten minste twee mensen in het voertuig, dat gestolen bleek. Vlak bij de plek waar de auto is gestrand, in de Nieuwstraat, is een fiets gestolen. De politie houdt er rekening mee dat die door de tweede inzittende van de auto is gebruikt als vluchtmiddel.

De auto reed ’s nachts in de Noord-Brabantse plaats Veldhoven met een aanhanger zonder verlichting. Op de aanhanger stond een gestolen zitgrasmaaier. Toen een stopteken werd genegeerd, werd de achtervolging ingezet.