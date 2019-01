In het Turkse consulaat aan de Westblaak in Rotterdam heeft maandagochtend een man zichzelf in brand gestoken. Het is niet bekend wat daarvoor de reden is.

Het incident vond iets na 09.00 uur plaats. De man is naar het ziekenhuis overgebracht. Hij is aanspreekbaar. Bij het incident werd een traumahelikopter ingezet. De politie beschouwt het als een poging tot zelfdoding en wil er daarom verder niets over kwijt.

Het Turkse consulaat was niet direct bereikbaar voor commentaar.