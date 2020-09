Man staat terecht voor lugubere moord uit 2010

Een 43-jarige verdachte uit Meppel staat donderdag in Zwolle terecht voor de moord op een man uit Steenwijk in 2010. Lichaamsdelen van het slachtoffer werd verspreid in zakken teruggevonden.

Het 34-jarige slachtoffer uit Steenwijk verdween op zaterdag 6 februari 2010. In juni dat jaar werden in het buitengebied van Steenwijk de armen en benen van de man aangetroffen in een stoelhoes. Drie jaar later werden nog meer lichaamsdelen gevonden. Deze waren onder meer in een dekbedovertrek verpakt.

Het verpakkingsmateriaal bracht de recherche op het spoor van Matthias M. Hij gebruikte eenzelfde soort dekbedovertrek in de kliniek waar hij een tbs-maatregel uitzat voor zijn betrokkenheid bij de dood van een vrouw in 1997. Bij het dekbedovertrek waarin lichaamsdelen van het slachtoffer zaten, is DNA-materiaal van de toenmalige vriendin van M. gevonden. In de stoelhoes waarin de armen van het slachtoffer zaten, zat DNA-materiaal van M. zelf. De ex-vrouw van het slachtoffer en M. waren vrienden van elkaar.

De nabestaanden leven al tien jaar in onzekerheid over de dood van de Steenwijker, meldden ze via hun raadsman. M. ontkent elke betrokkenheid bij de moord. Hij was in 2010 ook al kort verdachte in deze zaak. De rechtbank in Zwolle trekt donderdag de hele dag uit voor de strafzaak.