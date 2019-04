In een portiekflat aan de Hilledijk in Rotterdam-Zuid is zaterdagmiddag een grote brand uitgebroken. Een bewoner is uit het raam gesprongen, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Hij raakte zwaargewond.

Omdat het om meerdere woningen in een complex gebouw met meerdere verdiepingen gaat, wordt met spoed gekeken of alle bewoners in veiligheid zijn, aldus de woordvoerder. Brandweer, hulpverleners en een traumaheli zijn uitgerukt.