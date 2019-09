Man slingert met slakkengang over A58

Een 32-jarige man uit Bergen op Zoom is dinsdagmiddag bij het Zeeuwse Krabbendijke aangehouden, nadat hij met 50 kilometer per uur slingerend over de A58 reed. De man had een jaar geleden zijn rijbewijs al moeten inleveren bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

De politie was door meerdere weggebruikers gewaarschuwd over de gevaarlijke rijstijl van de man. Na het zien van de politieauto die naar hem op zoek was, stopte de man zijn auto op de vluchtstrook. Agenten zagen dat de man, die een flesje GHB in zijn auto had liggen, waarschijnlijk onder invloed was.

De Brabander, die weigerde zich te legitimeren, is aangehouden. Op het politiebureau is bloed van hem afgenomen, dat voor onderzoek naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gaat. Zijn rijbewijs is nu alsnog ingeleverd bij de politie. De man is na het afleggen van een verklaring weer vrijgelaten. Een bekende heeft zijn auto opgehaald.