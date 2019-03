Man slaat agente hard in het gezicht

Een 46-jarige man heeft dinsdag een agente in Zevenbergen hard in het gezicht geslagen. De agente was rond 18.30 uur afgekomen op een vechtpartij met twintig mensen op de Markt.

De man, een inwoner van Klundert, was volgens de beveiliging, de aanstichter van de vechtpartij. Hij weigerde mee te werken aan een identiteitscontrole en probeerde zich uit de voeten te maken. Toen de agent hem daarop tegenhield, haalde hij volgens de politie met zijn vuist „snoeihard” uit. De agente raakte daarbij gewond en moest zich laten behandelen door een arts.

Toegesnelde agenten hielden de verdachte vervolgens aan. De man zit nog vast. De agente heeft aangifte gedaan van mishandeling.