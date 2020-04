Man slaat agent in gezicht

In Eindhoven is een politieman in zijn gezicht geslagen toen hij een man in een auto wilde controleren. De man (32) is aangehouden, net als zijn 29-jarige bijrijdster. De vrouw is aangehouden wegens belediging, meldt de politie.

Het voorval vond zaterdag aan het begin van de avond plaats aan de Heezerweg in Eindhoven. De agent hield een pijnlijke tand en kaak over aan het incident. Hij heeft aangifte gedaan van mishandeling, aldus de politie die benadrukt dat geweld tegen politiemensen of hulpverleners niet wordt getolereerd.