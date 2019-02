Man schuldig aan besmeuren vrouwen met poep

De 42-jarige Gonzalo B. is door de rechtbank schuldig bevonden aan het besmeuren van vijf vrouwen met poep in het Amsterdamse Vondelpark. Hij moet zich psychisch laten behandelen onder toezicht van de reclassering. Doet hij dat niet, dan moet hij twee maanden de cel in. Ook legde de rechtbank hem een taakstraf op van 150 uur en een locatieverbod van een jaar in en nabij openbare parken in Amsterdam.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eerder een taakstraf van 240 uur en zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf voor het geval B. geen hulp zou zoeken. Volgens de aanklaagster was hij ook nog in het Amstelpark masturberend achter een joggende vrouw aangegaan. De rechtbank zag hiervoor echter geen bewijs.

B. heeft volgens de rechtbank in de periode van augustus 2017 tot april 2018 in het Vondelpark vrouwen van achteren aangevallen en poep in hun gezicht gesmeerd. De uitwerpselen kwamen bij enkele slachtoffers in de mond, ogen en neus terecht. Een van hen was een 14-jarig meisje.

De verdachte uit Almere ontkende tijdens de zitting alle beschuldigingen. „Ik zou echt niet mensen in hun gezicht besmeuren. Ik ben een heel schoon persoon en douche wel drie tot vier keer per dag.”

Volgens de rechtbank zijn er echter geen omstandigheden die aantonen dat B. het niet heeft gedaan. Opvallend is ook dat hij eerder drie keer bij buren voor de deur heeft gepoept, waarna de uitwerpselen door de brievenbus waren gedaan en de deurkruk ermee was besmeurd. B. erkende dit en zei dat hij het deed omdat zijn vrouw wilde scheiden en hij zich niet kon uiten. Tijdens observaties zagen agenten bovendien twee keer dat hij op straat poepte en de uitwerpselen in een papiertje wikkelde en in zijn auto legde. Ook kwam hij veelvuldig in de betreffende parken en voldeed hij aan het signalement.